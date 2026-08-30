الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا الفيضانات والانهيارات

أبوظبي، وام - بكين، كاتماندو - وكالات

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في منطقة التبت بالقرب من الحدود مع نيبال، وأسفرت عن وفاة وفقدان عدد من الأشخاص، وألحقت بالمنطقة أضراراً جسيمة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى جمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ويكثف عناصر الإنقاذ جهودهم للبحث عن نحو 3 آلاف مفقود وإجلاء الناجين العالقين على الحدود بين النيبال والصين، بعد ثلاثة أيام من الفيضانات التي أودت بما لا يقل عن 682 شخصاً وخلفت دماراً هائلاً.

وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في النيبال السبت بأن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال البلاد الأربعاء ارتفعت إلى 675 قتيلاً، موضحة أن الحصيلة لا تزال غير نهائية.

وكانت وسائل إعلام رسمية في الصين أكدت مقتل 7 أشخاص، ليرتفع عدد القتلى الإجمالي إلى 682، بينما لا يزال نحو 3 آلاف شخص في عداد المفقودين في كلا البلدين، بينهم 2426 في الجانب النيبالي.

ووفق ما أوردت وكالة شينخوا للأنباء، فإن آلافاً من عناصر الإنقاذ يواصلون جهودهم الحثيثة للوصول إلى وسط منطقة الكارثة، قرب معبر قييرونغ الحدودي الواقع على ارتفاع 1830 متراً على حدود النيبال.

وعرضت قناة سي سي تي في الرسمية، لقطات لعناصر إطفاء وهم يضعون خوذاً ويعبرون مجرى مائياً في قوارب مطاط أو يتم نقلهم جواً بواسطة طائرة مسيرة قوية. وقال الضابط جيانغ وانكيانغ "التحدي الأكبر هو ضمان سلامة عناصر الجيش.

على جانبي الحدود، يعمل المسعفون على وقع خطر انفجار مفاجئ للبحيرة التي تشكلت نتيجة الانهيار الجليدي.

تراجع خطر

على صعيد متصل، قالت السلطات الصينية، أمس، إن خطر فيضان بحيرة ​تشكلت إثر انهيار جليدي قرب الحدود الصينية النيبالية، ​تراجع بعدما بدا أن حجم البحيرة انكمش.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن وزارة الموارد المائية، أن صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين يومي الخميس وصباح السبت أظهرت أن المياه في البحيرة، الواقعة على الحدود بين الصين ونيبال عند ملتقى نهرين، تتدفق ببطء مما أدى إلى تراجع حجم الخزان المائي تدريجياً.

وقالت الوزارة، إن ⁠صور الأقمار الصناعية أظهرت أن مساحة سطح البحيرة على نهر بوريبو تسانغبو بلغت 99 ألف متر مربع في وقت مبكر من صباح أمس، أي ما يعادل تقريباً مساحة 14 ملعب كرة قدم، بعد أن تقلصت بنحو 21 ‌ألف متر مربع مقارنة بصور الخميس.