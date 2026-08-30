الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا الفيضانات والانهيارات

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى جمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في النيبال السبت بأن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال البلاد الأربعاء ارتفعت إلى 675 قتيلاً، موضحة أن الحصيلة لا تزال غير نهائية.
وكانت وسائل إعلام رسمية في الصين أكدت مقتل 7 أشخاص، ليرتفع عدد القتلى الإجمالي إلى 682، بينما لا يزال نحو 3 آلاف شخص في عداد المفقودين في كلا البلدين، بينهم 2426 في الجانب النيبالي.
وعرضت قناة سي سي تي في الرسمية، لقطات لعناصر إطفاء وهم يضعون خوذاً ويعبرون مجرى مائياً في قوارب مطاط أو يتم نقلهم جواً بواسطة طائرة مسيرة قوية. وقال الضابط جيانغ وانكيانغ "التحدي الأكبر هو ضمان سلامة عناصر الجيش.
تراجع خطر
ونقل تلفزيون الصين المركزي عن وزارة الموارد المائية، أن صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين يومي الخميس وصباح السبت أظهرت أن المياه في البحيرة، الواقعة على الحدود بين الصين ونيبال عند ملتقى نهرين، تتدفق ببطء مما أدى إلى تراجع حجم الخزان المائي تدريجياً.
وقالت الوزارة، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن مساحة سطح البحيرة على نهر بوريبو تسانغبو بلغت 99 ألف متر مربع في وقت مبكر من صباح أمس، أي ما يعادل تقريباً مساحة 14 ملعب كرة قدم، بعد أن تقلصت بنحو 21 ألف متر مربع مقارنة بصور الخميس.