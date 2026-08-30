أوزبكستان تمنح طريفة الزعابي «وسام الشرف»

كرّمت حكومة جمهورية أوزبكستان الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، بمنحها وسام الشرف «الذكرى الـ35 لاستقلال جمهورية أوزبكستان»، بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية، تقديراً لإسهاماتها في تعزيز التعاون الدولي وحماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتصدي لتحديات تغير المناخ.

وتسلّمت الدكتورة الزعابي الوسام خلال مراسم رسمية أقيمت في أوزبكستان في 28 أغسطس.

حيث قدّمه إليها عزيز عبدالحكيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للشؤون البيئية ورئيس اللجنة الوطنية للبيئة وتغير المناخ. كما شملت المناسبة زيارة معرض الشرطة البيئية وحضور حفل تخريج منتسبيها.

ويضاف هذا التكريم إلى تقدير سابق حظيت به الدكتورة الزعابي في أوزبكستان، إذ مُنحت في يونيو 2025 وسام «تابيات حيموياشيسي» (حامي الطبيعة) تقديراً لإسهاماتها في الاستدامة البيئية والتعاون العلمي وتعزيز الزراعة المستدامة في البيئات الجافة والمالحة.

وصادف تسلّم الدكتورة الزعابي للوسام يوم المرأة الإماراتية، في تزامن يعكس ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من حضور وتأثير على الساحة الدولية، وإسهامها المتنامي في مجالات العلم والابتكار والاستدامة وبناء الشراكات التي تخدم المجتمعات.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي: «أعتز بهذا التكريم، ويمنحه تزامنه مع يوم المرأة الإماراتية معنى خاصاً بالنسبة لي.

فما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من حضور وقيادة وتأثير هو ثمرة رؤية وطنية راسخة آمنت بقدراتها، ووفرت لها الفرص لتسهم بعلمها وخبرتها في مسيرة التنمية، وأن تحمل هذا الأثر إلى العالم».

وأضافت: «وأرفع بالغ التقدير إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لما قدمته سموها من دعم متواصل أسهم في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية وتمكينها من أداء أدوار مؤثرة في مختلف المجالات.

كما أتقدم بخالص الشكر إلى حكومة جمهورية أوزبكستان على هذا التكريم، وإلى شركائنا الذين نعمل معهم بروح من الثقة والتعاون المشترك.

فهذا التقدير يعكس ما يمكن أن تحققه الشراكات طويلة الأمد حين تجمع بين العلم والخبرة والالتزام المشترك بمواجهة التحديات البيئية والمناخية وتحقيق أثر مستدام للمجتمعات».

ويأتي التكريم في مرحلة تشهد توسعاً في التعاون بين «إكبا» وجمهورية أوزبكستان، الذي شمل تجديد اعتماد المكتب الإقليمي للمركز لآسيا الوسطى والقوقاز في طشقند، إلى جانب إطلاق وتوسيع برامج ومشروعات مشتركة في الزراعة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية.