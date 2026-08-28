أنور قرقاش: النجاح الدبلوماسي يتطلب توازناً دقيقاً بين المرونة والثبات على المصلحة الوطنية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن النجاح في إدارة العمل الدبلوماسي وفن التفاوض يقوم على ميزان دقيق يجمع بين المرونة والثبات على موقف واضح يُعبّر عن المصلحة الوطنية.

وأوضح معاليه، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن إدارة هذا التوازن تعتمد بالدرجة الأولى على تقدير واقعي للأوراق التي يمتلكها المفاوض، بعيداً عن المبالغة والتصعيد غير المحسوب.

وشدد قرقاش على أن تعثر الجهود الدبلوماسية غالباً ما يرتبط بفرط التقدير أو غياب الإدراك الدقيق لموازين القوة والتوازن في الأداء، مستشهداً بالحكمة القائلة: «لا تكن صلباً فتُكسر، ولا ليّناً فتُعصر» للتأكيد على أهمية النهج المتزن في إدارة الملفات السياسية.

وقال معاليه: "الدبلوماسية وفن التفاوض ميزان دقيق بين المرونة والثبات على موقف واضح يعبّر عن المصلحة الوطنية. والنجاح في إدارة هذا التوازن يعتمد على تقدير واقعي للأوراق التي يمتلكها المفاوض، بعيداً عن المبالغة والتصعيد. فدون إدراك دقيق لموازين القوة وواقعية في التقدير وتوازن في الأداء، تتعثر الجهود".

مضيفاً: "وكما قيل: لا تكن صلباً فتُكسر، ولا ليّناً فتُعصر".