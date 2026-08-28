شخبوط بن نهيان يستقبل وزير خارجية جمهورية غينيا

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، معالي الدكتور موريساندا كوياتي، وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والغينيين المقيمين في الخارج في جمهورية غينيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية غينيا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما استعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها مع جمهورية غينيا، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار للبلدين وشعبيهما الصديقين.







