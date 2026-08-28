بتوجيهات محمد بن زايد.. 10 ملايين دولار لإغاثة متضرري فيضانات نيبال

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى رام شاندرا بوديل، رئيس نيبال، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية، الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى.

متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى رام شاندرا بوديل، رئيس نيبال. وبعث سموهما برقيتي تعزية مماثلتين إلى باليندرا شاه رئيس وزراء نيبال.

إلى ذلك، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خصصت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص وألحقت أضراراً جسيمة.

وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مواصلة دولة الإمارات دورها العالمي الرائد في الاستجابات الإنسانية العاجلة، انطلاقاً من مسؤولياتها في التضامن الإنساني والتعاون الدولي نحو تعزيز تضافر الجهود الإغاثية في مد يد العون والمساعدة والوقوف إلى جانب المتضررين والمنكوبين في مثل هذه الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

وأوضح أن فرق عمل الوكالة تعمل مع مختلف الجهات المحلية والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات الإغاثية لجميع الشرائح المتأثرة من الرجال والنساء والأطفال.

وعلى نحو يُسهم بشكل فعّال في التخفيف من آثار الفيضانات والانزلاقات الأرضية، ويلبي الاحتياجات الفعلية، من خلال توفير المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء.