سفيرنا يقدم أوراق اعتماده إلى وزير خارجية تنزانيا

قدّم محمد سالم الراشدي، نسخة من أوراق اعتماده إلى محمود ثابت كومبو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة، سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك خلال مراسم جرت في وزارة الخارجية بالعاصمة دار السلام.

ونقل إليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة بدوام التقدم والازدهار.

وأعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.

من جانبه، حمّل السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

ورحّب بالسفير، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تنزانيا المتحدة، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.