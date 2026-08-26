محمد بن زايد يدعو الملك سلمان لحضور «مؤتمر المياه 2026»

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الأوروغواي باستقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 وحتى 10 ديسمبر 2026 في العاصمة أبوظبي.

وام وليد الخريجي متسلماً الرسالة من مطر الظاهري

وتسلم الرسالة وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي من مطر سالم الظاهري سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، خلال استقباله بمقر الوزارة في الرياض.

برقيات تهنئة

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى ياماندو أورسي، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس ياماندو أورسي.