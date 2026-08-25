«فرجان دبي» تنظّم رحلة متقاعدي «أندية ذخر» إلى قيرغيزستان

أعلنت مؤسسة «فرجان دبي» عن إطلاق رحلة استكشافية وتثقيفية لـ20 من منتسبي «أندية ذخر» إلى جمهورية قيرغيزستان، انطلقت في 23 أغسطس الجاري وتستمر لمدة أسبوع، وذلك برعاية استراتيجية من هيئة تنمية المجتمع في دبي وبدعم من «خدمة الأمين».

وتأتي الرحلة كأولى محطات برنامج سنوي متكامل تنفذه «فرجان دبي» على مراحل متعددة خلال العام، ويسعى إلى تعزيز التواصل والتفاعل الإنساني للمشاركين.

وإتاحة الفرصة لهم لاستكشاف ثقافات جديدة بما ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم ورفاههم الاجتماعي، انسجاماً مع غايات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في بناء منظومة اجتماعية أكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، وتعزيز التلاحم الاجتماعي وجودة الحياة.

وأكدت علياء الشملان، مدير مؤسسة فرجان دبي، أن المبادرة تنطلق من مسؤولية المؤسسة تجاه فئة عزيزة قدمت الكثير للوطن، وقالت: «تمثل رحلات المتقاعدين إحدى المبادرات المجتمعية النوعية التي نحرص في «فرجان دبي» على تطويرها باستمرار، لتقديم تجارب تجمع بين الترفيه والثقافة والتواصل الإنساني».

وأضافت: «المتقاعدون وكبار المواطنين ثروة وطنية تزخر بالخبرات، ونحرص من خلال هذه البرامج على رد الجميل لهم عبر إيجاد أجواء اجتماعية محفزة تعزز حضورهم الفاعل في المجتمع».

من جانبها، أوضحت فاطمة السبوسي، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن رعاية الهيئة لهذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على دعم المبادرات المجتمعية المبتكرة التي تستجيب لاحتياجات المتقاعدين وتدعم اندماجهم.

وأضافت: «تجسد رعايتنا لبرنامج رحلات المتقاعدين التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية لتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وننظر إلى المتقاعدين كشركاء فاعلين.

ودعمنا لمبادرات «فرجان دبي» يهدف إلى استدامة جودة حياتهم وتوفير منصات تعزز ترابط المجتمع وتلاحمه، لا سيما عبر استثمار خدمات أندية ذخر التي تقدم برامج وتجارب نوعية تثري حياة كبار المواطنين، وتعزز حضورهم ومشاركتهم الفاعلة، وتفتح مساحات للتواصل وتبادل الخبرات بين الأجيال، بما يرسخ مكانتهم كشركاء أصيلين في مسيرة المجتمع.

جدير بالذكر أن برنامج الرحلة إلى جمهورية قيرغيزستان يتضمن جدولاً حافلاً بالأنشطة السياحية والثقافية والزيارات الميدانية، يشمل منتزه ألا أرتشا الوطني، وبحيرة كاشكا سو، ووادي تشون كيمين، ومدينة بيشكيك، إلى جانب تجارب ترفيهية وطبيعية متنوعة، مثل ركوب التلفريك والزيبلاين وركوب الخيل والجولات في المناطق الطبيعية، فضلاً عن التعرف إلى الثقافة القيرغيزية والعادات والتقاليد المحلية والموروثات الشعبية والفنون والحرف التقليدية، بما يوفر للمشاركين تجربة متكاملة تجمع بين الاستجمام والاستكشاف الثقافي والتفاعل مع البيئة المحلية.