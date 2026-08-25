أنور قرقاش: عدوان إيران على دول الخليج خيار آثم زاد من عزلة طهران

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن العدوان الإيراني على دول الخليج العربية أخطأ هدفه، ووصفه بأنه خيار استراتيجي آثم عمّق مأزق طهران وزاد من عزلتها وأضعف موقفها، مشدداً على أن مخرج هذه الحرب يكمن في العمل مع دول الخليج العربية بما يهيئ للتهدئة والبحث عن حلٍّ سياسي.

وقال معاليه في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «مع انتقال المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى مرحلة جديدة، تتسم بتصعيد الضغط الاقتصادي، وإنهاء محاولات الهيمنة على مضيق هرمز، وتجاوز مرحلة مذكرة التفاهم، نعيد التأكيد أن العدوان الإيراني على دول الخليج العربية أخطأ الهدف؛ إذ عمّق مأزق طهران، وكان خياراً استراتيجياً آثماً زاد من عزلتها وأضعف موقفها. السبيل إلى الخروج من هذه الحرب لا يمر عبر استهداف دول الخليج العربية، بل عبر العمل معها بما يهيئ للتهدئة والبحث عن مخرج سياسي للحرب».



