عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية بيرو ويبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي كارلوس إسبا، وزير خارجية جمهورية بيرو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون في المجالات كافة، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

وهنأ سموه معالي كارلوس إسبا بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية بيرو، مؤكداً تطلعه إلى العمل معه بما يسهم في تحقيق المزيد من النمو والتطور في علاقات التعاون بين البلدين.

واستعرض الجانبان مسارات العلاقات الإماراتية البيروفية المتنامية، مع مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات بين البلدين في عام 1986.