«الخارجية» تتسلّم أوراق اعتماد سفير النمسا والبراءة القنصلية لقنصل كوريا

أبوظبي، دبي - وام

تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد بيرند ألكسندر بايول، سفيراً لجمهورية النمسا لدى دولة الإمارات.

وتمنّى للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية النمسا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشاد السفير بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معرباً عن تطّلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

من جهة أخرى، تسلّم راشد عبدالله القصير، نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، البراءة القنصلية من بارك جونغ كيونغ، القنصل العام لجمهورية كوريا الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية.

وخلال اللقاء الذي عُقد بمكتب الوزارة في دبي، رحّب راشد عبدالله القصير بالقنصل العام بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة، وأشاد بالعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الشقيقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.