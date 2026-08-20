المستشفى الإماراتي العائم يحتفي بذكرى استقلال إندونيسيا

احتفل المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش في جمهورية مصر العربية، بالذكرى الـ81 لاستقلال جمهورية إندونيسيا، بمشاركة الفريق الطبي الإندونيسي العامل في المستشفى، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

وجاء الاحتفال في إطار حرص إدارة المستشفى على مشاركة الفريق الطبي الإندونيسي مناسباته الوطنية، تقديراً لجهوده ومشاركته إلى جانب الكوادر الطبية والإدارية الإماراتية في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

ويجسد الاحتفال عمق العلاقات والتعاون الإنساني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، وما يجمع البلدين الصديقين من قيم مشتركة قائمة على التضامن والتعاون والعمل الإنساني. كما يعكس استمرار مشاركة الكوادر الطبية الإندونيسية في المستشفى الإماراتي العائم نموذجاً للتعاون الطبي الدولي، وتضافر الجهود والخبرات لخدمة الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، تقديم خدماته الطبية والعلاجية للمصابين والمرضى الفلسطينيين، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني.