الإمارات وبيرو تبحثان توسيع آفاق التعاون

التقى إبراهيم العلوي، سفير الإمارات لدى جمهورية بيرو، مع معالي كارلوس إسبا، وزير خارجية جمهورية بيرو، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

وتناول اللقاء فرص تعزيز الاستثمارات الإماراتية في بيرو، وتطوير التعاون في عدد من القطاعات، من بينها القطاع المالي والتحول الرقمي الحكومي، إلى جانب استكشاف فرص جديدة بما يحقق المصالح المشتركة.

كما بحث الجانبان سبل التعاون في قطاع المياه وإمكانية دعم مشاريع توفير مياه الشرب في بيرو، بما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات المحتملة لظاهرة النينيو.

واستعرض العلوي جهود دولة الإمارات في مجال الأمن المائي، مشيراً إلى استضافتها - بالشراكة مع جمهورية السنغال - مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي نهاية العام، مشدّداً على أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي وتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة تحديات المياه.