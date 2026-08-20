رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجر لأدائه اليمين الدستورية

سموهم يهنئون أمير أفغانستان بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى أندراش باكا، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للمجر، وإلى هاكيندي هيتشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الشيخ هبة الله آخوند زاده، أمير أفغانستان، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى الرئيس أندراش باكا، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للمجر، وإلى الرئيس هاكيندي هيتشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

كما بعث سموهما برقيتي تهنئة إلى الشيخ هبة الله آخوند زاده، أمير أفغانستان، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.