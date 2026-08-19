أنور قرقاش: العمل والإنجاز أقوى ردّ على حملات التضليل الموجّهة ضد الإمارات

أكّد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنّ ما تتداوله بعض المنصات الموجّهة من معلومات حول دولة الإمارات تستند لمعلومات كاذبة وحملات يائسة، وأنّ نهج الدولة الثابت يقوم على الرد بالعمل والإنجاز على أرض الواقع.

وكتب معاليه في تدوينة على منصة إكس: تتداول بعض المنصات الموجهة معلومات كاذبة حول دولة الإمارات، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تركيز جهودها على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد لما بعد هذه المرحلة. ونهج الإمارات أن أفضل رد على مثل هذه الادعاءات يكون من خلال العمل والإنجاز على أرض الواقع.

وأضاف معاليه: أما ما يُنشر من شائعات، مثل ما يتعلق بإلغاء إقامات العمالة أو تقديم تسهيلات مالية لإيران وغيرها، فهي معلومات غير صحيحة وضمن حملات إعلامية يائسة.

واختتم معاليه بالقول: وتظل الحقائق والإنجازات الملموسة أقوى من الإشاعات ويبقي العمل أقوى من الضجيج.