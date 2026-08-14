أئمة وخطباء من أوزبكستان يشيدون بنهج الإمارات في ترسيخ قيم التسامح

استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعدد من مسؤوليها، أئمةً ووعاظاً من جمهورية أوزبكستان الصديقة، الذين استضافتهم الهيئة ضمن برنامج تدريب الأئمة والوعاظ الدوليين، وذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته الهيئة لهم. وأشاد الأئمة والوعاظ ، بنهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش ونشر السلام العالمي.

وأبدوا إعجابهم بترابط النسيج الاجتماعي بين أهل الإمارات وجميع الجنسيات التي تعيش على أرض الدولة في بيئة اجتماعية مثالية يسودها التقدير واحترام الثقافات والعادات.

من جانبه أكد معالي الدكتور الدرعي، أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز التعاون المشترك في الشأن الديني بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات والتجارب التي ترتقي بالأهداف المشتركة، مقدماً الشكر للأئمة والوعاظ على مشاركتهم الفعالة في هذا البرنامج التأهيلي، متمنياً أن يحرص الجميع على تقديم نموذج حضاري للإسلام.

يرسخ قيم الاعتدال والتسامح التي دعا إليها ديننا الحنيف، لافتاً إلى أن هذه القيم تعد مرتكزات أساسية في دستور دولة الإمارات، ومنهجاً راسخاً نابعاً من أصالتها وقيمها.

وتضمن البرنامج محاضرات علمية تناولت أسس الخطاب الديني المعتدل، ومقاصد الشريعة السمحة والقيم الإنسانية، ومنهج فهم النصوص الشرعية، والتحصين الفكري ضد المفاهيم والأيديولوجيات المتطرفة، إلى جانب التعريف بدولة الإمارات وتاريخها وثقافتها العريقة. وأعرب الأئمة والوعاظ من أوزبكستان عن تقديرهم للهيئة على حسن تنظيمها للبرنامج.