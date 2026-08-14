سفير الإمارات لدى بنين يقدم أوراق اعتماده

قدم هزاع محمد القحطاني نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية بنين إلى معالي كورين أموري برونيه، وزيرة خارجية بنين، خلال مراسم عُقدت في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة كوتونو.

ونقل إلى معاليها تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية بنين الصديقة بدوام التقدم والازدهار.

وأعرب عن اعتزازه بتمثيل الإمارات لدى جمهورية بنين، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتّى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين. وحمّلت معالي برونيه سعادة السفير تحياتها إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياتها لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

ورحّبت معاليها بالقحطاني متمنية له التوفيق في أداء مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يُسهم في تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بنين وبحث سُبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.