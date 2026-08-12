عمار النعيمي يبحث وسفيرة سريلانكا علاقات التعاون

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، أروشا فينوديني كوراي، سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة. ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفيرة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

من جانبها، أعربت سفيرة سريلانكا عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.