أنور قرقاش: المنطقة لا تحتمل استمرار «اللاحرب واللاسلم» إلى ما لا نهاية

أكّد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن منطقة الشرق الأوسط بلغت مرحلةً تستوجب حسمَ خياراتها والانتقال إلى استقرارٍ مستدام تحكمه قواعد مشتركة، محذّراً من الركون إلى ترتيباتٍ هشّة أو منفصلة عن القانون الدولي.

وقال قرقاش في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «لا يمكن للمنطقة أن تستمر في حالة اللاحرب واللاسلم إلى ما لا نهاية؛ فاستقرارها ومستقبل شعوبها يتطلبان وضوحاً في الرؤية والمسار».

وشدّد معاليه على أن المرحلة المقبلة يجب أن تُبنى على أسسٍ راسخة، موضحاً: «لا يمكن أن تقوم المرحلة القادمة على قواعد هشة أو ترتيبات منفصلة عن القانون الدولي وأسس التعايش السلمي واحترام السيادة ومنطق السلام».

وخلص إلى تحديد الغاية من هذا المسار بقوله إن «الهدف هو الانتقال إلى استقرار مستدام تحكمه قواعد واضحة ومشتركة».