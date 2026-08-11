«البرنامج الإماراتي المصري» يوسّع خدمات الرعاية القلبية

وسع البرنامج الإماراتي المصري للقلب، الذي يحمل شعار «من القلب إلى القلب»، نطاق خدمات الرعاية القلبية التخصصية في مصر، من خلال تشغيل وحدة قسطرة قلبية متنقلة في مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، وإجراء أول عملية قسطرة قلبية باستخدام الوحدة، في تجربة هي الأولى من نوعها في مصر والوطن العربي، بما يتيح إيصال خدمات القلب المتقدمة إلى المرضى في المناطق النائية والبعيدة عن المنشآت الصحية المتخصصة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه البرنامج نحو تطوير نموذج للرعاية القلبية المتنقلة، يتيح نقل خدمات القسطرة والتدخلات القلبية إلى المناطق التي تفتقر إلى المنشآت المتخصصة، بما يسهم في توسيع نطاق الحصول على الخدمات الطبية المتقدمة، وتقليل الحاجة إلى انتقال المرضى لمسافات طويلة، ودعم سرعة الاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلاً قلبياً.

ويستند البرنامج إلى شراكة بين المؤسسات الخاصة في الإمارات ومصر بالمجالين الصحي والإنساني بهدف توحيد الجهود والخبرات والإمكانات لتطوير خدمات القلب، وتعزيز الوصول إلى الرعاية التخصصية، وتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم خدمات صحية ذات أثر مستدام، بما يواكب الاحتياجات الصحية للمجتمعات المستهدفة.

وتتميز الوحدة المتنقلة بتجهيزها بالتقنيات الطبية اللازمة لإجراء عمليات القسطرة والتدخلات القلبية، مع إمكانية نقلها وتشغيلها بصورة دورية في عدد من المستشفيات والمناطق المستهدفة، وفقاً للأولويات والاحتياجات الصحية فيما يشكل تشغيل الوحدة أحد ركائز منظومة متكاملة يعمل البرنامج على تطويرها في مجال الرعاية القلبية.

وأوضح الدكتور عادل الشامري العجمي، جراح القلب الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات الوطني «جاهزية»، أن البرنامج يتبنى منظومة متكاملة لخدمات القلب تشمل الكشف المبكر والتشخيص والعلاج والتدخلات القلبية والوقاية والتوعية، إلى جانب تدريب وتأهيل الأطباء والكوادر التمريضية والفنية.

من جانبه قال عبدالله زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر: «إن الاستثمار في القطاع الصحي لا يقتصر على توفير الخدمات العلاجية، وإنما يمتد إلى تدريب وتمكين الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة».