وفد قضائي من الفلبين يطلع على تجربة محاكم دبي

استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وفداً قضائياً رفيع المستوى من جمهورية الفلبين، برئاسة كبير القضاة ألكسندر جيسموندو، رئيس المحكمة العليا في الفلبين، يرافقه عدد من أبرز الشخصيات القضائية والفنية في النظام القضائي الفلبيني. وكان في استقبال الوفد الزائر عدد من قيادات محاكم دبي، من بينهم القاضي عبد القادر موسى، رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية.

ومحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وعبدالرحيم أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، وإبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ. وأكد مدير محاكم دبي دور هذه الزيارات في تعزيز التكامل القضائي الدولي، مشيراً إلى أن محاكم دبي تحرص على تطوير قنوات التواصل مع مختلف المنظومات القضائية حول العالم، لتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات.

وعبر رئيس المحكمة العليا في الفلبين عن إعجابه بما شاهده من تطور وتقدم في المنظومة القضائية بدبي، معرباً عن أمله بتوطيد أواصر التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي. وتمحورت الزيارة حول التعرف على المنظومة القضائية المتكاملة في دبي، حيث قدم القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، عرضاً شاملاً عن تجربة التقاضي في دبي. أما في الجانب التقني فقدم عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة تقنية المعلومات، شرحاً مفصلاً عن أحدث التطورات التقنية في مجال القضاء.