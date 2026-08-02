رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي سويسرا وبنين باليوم الوطني

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى كل من غي بارميلان، رئيس الاتحاد السويسري، وروموالد واداغني، رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادهما.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صادر جباروف، رئيس جمهورية قرغيزستان، بمناسبة مرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قرغيزستان الصديقة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى رئيس الاتحاد السويسري، ورئيس جمهورية بنين.

كما بعث سموهما، برقيتي تهنئة إلى صادر جباروف، رئيس جمهورية قرغيزستان، بمناسبة مرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان.