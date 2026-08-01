أنور قرقاش: مصير دول مجلس التعاون مشترك ولا نجاة إلا بوحدة الصف

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن مصير دول مجلس التعاون مشترك ولا نجاة لسفينة تجمعنا إلا بالتعاون والتنسيق ووحدة الصف.

وجاء ذلك في تدوينة معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "غداً تحل ذكرى غزو واحتلال الكويت الشقيقة، وهي مناسبة نستحضر فيها قيمة التضامن الخليجي ووحدة أمننا وإستقرارنا. واليوم، في ظل ما يحيط بنا من تحديات، تبدو تلك الدروس أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فمصير دول مجلس التعاون مشترك، ولا نجاة لسفينةٍ تجمعنا إلا بالتعاون والتنسيق ووحدة الصف".