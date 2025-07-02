رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الصومال وحاكمة كندا باليوم الوطني ورئيسي بوروندي ورواندا بذكرى الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده وإلى ايفاريست اندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وإلى بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وإلى ماري سيمون، الحاكمة العامة لكندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور حسن شيخ محمود، وإلى ايفاريست اندايشيمي، وإلى بول كاغامي، وإلى ماري سيمون.

وبعث سموهما، برقيات تهنئة مماثلة إلى حمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، وإلى جيرفيه نديراكوبوكا، رئيس وزراء جمهورية بوروندي، وإلى الدكتور إدوارد نجيرينت، رئيس وزراء جمهورية رواندا، وإلى مارك كارني، رئيس وزراء كندا.