عمار بن حميد والسفير الإندونيسي يبحثان سبل تعزيز التعاون

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، سعادة يودا نوغراها، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بسعادة السفير الإندونيسي، وبحث معه خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتبادلا الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبّر سعادة يودا نوغراها عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على كرم الضيافة والاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وبالنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات عموماً وإمارة عجمان خصوصاً في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء، الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين.