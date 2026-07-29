المستشفى الإماراتي العائم ينجح في تركيب أطراف صناعية لـ51 من المصابين الفلسطينيين

نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، في تركيب أطراف صناعية لـ51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف، منذ انطلاق برنامج "خطوة أمل"، الذي يُنفذ ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

ويهدف برنامج "خطوة أمل" إلى إعادة تأهيل المصابين من مبتوري الأطراف، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والتأهيلية، تشمل التقييم الطبي، وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، وتنفيذ جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، إلى جانب المتابعة الطبية المستمرة، بما يسهم في تمكين المستفيدين من التكيف مع الأطراف الصناعية، واستعادة قدرتهم على الحركة، والعودة إلى ممارسة حياتهم اليومية.

ويشهد البرنامج استمرار تنفيذ الخطط العلاجية والتأهيلية للمستفيدين، حيث يواصل الفريق الطبي المتخصص تقديم جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل وفق برامج فردية تُصمم بما يتناسب مع الحالة الصحية لكل مستفيد، لضمان تحقيق أفضل النتائج العلاجية، وتعزيز سرعة التعافي.

ويأتي تنفيذ برنامج "خطوة أمل" بدعم ومساهمة عدد من المؤسسات والجهات الإنسانية الإماراتية، من بينها هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وجمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة القلب الكبير، وجمعية دار البر، في تجسيد لنهج دولة الإمارات في توحيد الجهود الإنسانية، وتعزيز الشراكات الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم، تقديم خدماته الطبية والتأهيلية من خلال كوادر طبية متخصصة وإمكانات متقدمة، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتوفير رعاية صحية متكاملة للمصابين، وإعادة الأمل إليهم عبر برامج علاجية وتأهيلية تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز قدرتهم على الاندماج في المجتمع.

ويأتي برنامج "خطوة أمل" امتداداً للمبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، والتي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية المتخصصة، وتعزيز برامج التأهيل والعلاج، وترسيخ قيم التضامن الإنساني، بما يسهم في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.