الإمارات تستعرض تجربتها في تعزيز السلامة على الطرق خلال اجتماع بالأمم المتحدة

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية، في اجتماع رفيع المستوى بشأن السلامة على الطرق، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وذلك في إطار دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سلامة مستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية.

وأكدت دولة الإمارات، في بيانها خلال الاجتماع، التزامها بمواصلة دعم جهود تعزيز السلامة على الطرق، وتحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن الحوادث المرورية إلى النصف بحلول عام 2030 .

واستعرضت الدولة خلال المشاركة، أبرز إنجازاتها الوطنية في هذا المجال، مشيرةً إلى انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 74% خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2025، وذلك بفضل منظومة متكاملة ترتكز على الحوكمة الفاعلة، والتشريعات المتطورة، والإنفاذ الذكي والرصد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير البنية التحتية، وتنفيذ برامج التوعية الوطنية.

وجددت الدولة تأكيدها على مواصلة دعم الجهود الدولية، واستعدادها لمشاركة وتبادل خبراتها وتجاربها الناجحة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات أنظمة النقل الذكية، والهندسة المرورية، وتأهيل السائقين، والسلامة العامة.