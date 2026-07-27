رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى الدكتور محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، وجوزيف نيوما بواكاي، رئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادهما

.كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف وإلى الرئيس جوزيف نيوما بواكاي رئيس جمهورية ليبيريا بمناسبة ذكرى استقلال بلادهما.