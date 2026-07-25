الإمارات تبلسم جراح 3835 فلسطينياً في غزة

واصلت الإمارات مبادراتها الإنسانية في غزة، للأسبوع 141 على التوالي، عبر تنفيذ سلسلة من المساعدات الإغاثية والطبية والتنموية، من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، في تجسيد لنهج الإمارات الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية.

وقدمت الإمارات العلاج والدعم الطبي لـ 3835 فلسطينياً، حيث وفر مركز الإمارات الطبي العلاج لـ 2225 حالة، في حين قدم مركز الإمارات الطبي التخصصي العلاج لـ 1419 حالة، وأسهمت العيادة المتنقلة «الإسعاف» بعلاج 191 شخصاً.

وخلال الأسبوع، نفذت العملية 7 مبادرات إنسانية، استفاد منها 8445 شخصاً، وتم توزيع 14333 طرداً وحقيبة غذائية، و4061 طرداً صحياً، و1303 طرود ملابس، و132 جالون مياه، و12.960 زجاجة مياه، و27.761 كيلوغراماً من التمر، و188 خيمة، و240 غطاء شتوياً، و520 عبوة من حليب الأطفال.

كما تمت تلبية 575 مناشدة وحالة إنسانية. وأنتجت 5 مخابز، تتبع العملية، خلال الأسبوع 4000 ربطة خبز يومياً، استفاد منها 20 ألفاً بشكل يومي، كما أنتجت 5 تكيات 1500 وجبة يومياً، استفاد منها 7500 شخص يومياً.

وأطلقت «الفارس الشهم 3» مشروع مكافحة القوارض، عبر تنفيذ حملات يومية، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية.