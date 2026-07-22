سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس سنغافورة

قدّم الدكتور عبدالناصر الشعالي أوراق اعتماده سفيراً للدولة، إلى ثارمان شانموغراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك خلال مراسم الاستقبال في مقر الرئاسة بقصر إستانا.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس سنغافورة وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل شانموغراتنام السفير تحياته إلى سموهم، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.

وتمنى شانموغراتنام للسفير التوفيق في مهام عمله، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه، أعرب الشعالي عن اعتزازه بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية سنغافورة، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وبحث سبل تنمية مجالات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.