رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء بريطانيا الجديد بتعيينه

أبوظبي- البيان، و«وام»

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى آندي بيرنهام، بمناسبة تعيينه رئيساً لوزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ معالي آندي بيرنهام بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، متمنياً له التوفيق في قيادة بلده نحو مزيد من التقدم، وأتطلع إلى العمل معاً لتعزيز العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا وتطوير آفاق تعاونهما بما يخدم مصالحهما المشتركة».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى آندي بيرنهام، رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ السيد آندي بيرنهام بتوليه منصب رئيس الوزراء البريطاني. نتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الاستثنائية التاريخية التي تجمع البلدين لما فيه خير الشعبين الصديقين». وقال سمو الشيخ منصور بن زايد، عبر حسابه على منصة «إكس»:

«أهنئ رئيس وزراء المملكة المتحدة معالي آندي بيرنهام بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية البريطانية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين».

خالص الأمنيات إلى آندي بيرنهام في قيادة بلده نحو مزيد من التقدم

محمد بن راشد:

نتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون الاقتصادي

منصور بن زايد:

تعزيز العلاقات الإماراتية البريطانية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين