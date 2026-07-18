رئيسة بيرو وسفير الإمارات يبحثان تعزيز العلاقات

استقبلت كَيْكو فوخيموري، رئيسة جمهورية بيرو المنتخبة، إبراهيم العلوي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بيرو، في مكتبها في العاصمة ليما.

ونقل العلوي تحيات القيادة الرشيدة، وتهنئتها للرئيسة بمناسبة توليها رئاسة جمهورية بيرو، وتمنياتهم بالتوفيق والنجاح وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب بيرو الصديق نحو التقدم والرخاء.

من جانبها حملت رئيسة جمهورية بيرو السفير تمنياتها لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكدت حرص بلادها على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. من جهته أشاد السفير بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية بيرو.

كما تطرق إلى الاستثمارات الإماراتية في بيرو، وإلى التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 2.5 مليار دولار في عام 2025، وبحث معها سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وإمكانيات تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي.