عمار بن حميد وسفيرة فنلندا يبحثان التعاون

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري تولا يوهانا إريولا سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة.

ورحب سموه بالسفيرة، وبحث معها سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع جمهورية فنلندا في شتى المجالات، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وعبرت تولا يوهانا إريولا، عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدة بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

حضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري، والشيخ خالد بن حمدان النعيمي، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي العهد، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، والوفد المرافق لسفيرة جمهورية فنلندا، وعدد من كبار المسؤولين.