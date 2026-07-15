عدوان إيراني يستهدف ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز

تعرضت ناقلتا النفط الوطنيتان الإماراتيتان «ممباسا» و«الباهية» للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين أثناء عبورهما الممر الجنوبي لمضيق هرمز في المياه الإقليمية العُمانية، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثمانية آخرين، في تصعيد أدانته دولة الإمارات.

مؤكدة أن الهجوم يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتهديداً لأمن المنطقة وحرية الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، وأنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد، فيما توالت الإدانات الخليجية والعربية للهجوم الإيراني العدواني.

وأعلنت وزارة الدفاع تعرض الناقلتين الوطنيتين «ممباسا» و«الباهية» للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العُمانية.

وأوضحت الوزارة أن الاستهداف أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة «ممباسا» من الجنسية الهندية، وإصابة ثمانية، بينهم أربع إصابات بليغة، موضحة أن المصابين هم ستة من الجنسية الهندية، واثنان من الجنسية الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن الاستهداف أسفر أيضاً عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب الحريق بهما، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الحريق في الناقلتين.

وأدانت وزارة الدفاع هذا الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي، ويهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددة على أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

استعداد وجاهزية

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها، مهيبة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وفي بيان منفصل، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي النفط الوطنيتين «ممباسا» و«الباهية» إثر تعرضهما لهجوم بصاروخين جوالين أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ضمن المياه الإقليمية العُمانية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم الإيراني العدواني أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الهندية، وإصابة 8 أشخاص، 6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية، من بينهم 4 إصابات بليغة، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الضحية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

أعمال قرصنة

وأكدت الوزارة أن هذا الهجوم الإيراني العدواني يشكّل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

مشيرة إلى أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد من أعمال القرصنة، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها، ولأمن الطاقة العالمي.

وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

وتوالت ردود الفعل على الهجوم الإيراني العدواني، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الهجوم الإيراني العدواني على الناقلتين، مؤكداً أنه يمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولقواعد حرية الملاحة البحرية، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكد البديوي وقوف مجلس التعاون صفاً واحداً مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأييده جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة منشآتها ومصالحها الحيوية، داعياً المجتمع الدولي.

لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية الخطيرة والمتكررة، بما يضمن وقفها فوراً، ومحاسبة مرتكبيها، وتأمين حرية الملاحة الدولية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

إدانات وتضامن

كما أدانت مملكة البحرين الهجوم الإيراني العدواني، واعتبرته تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها وسيادتها ومصالحها الحيوية.

وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني العدواني، مؤكدة أنه يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشددة على وقوفها الكامل إلى جانب دولة الإمارات وتأييدها لجميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها.

كما أدانت دولة قطر بشدة استهداف ناقلتي النفط الإماراتيتين، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

من جهتها أدانت مصر بأشد العبارات الاستهداف، بما يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية.

كما أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية، مشدداً على أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، ويمثل تهديداً مباشراً لأمن الممرات البحرية الدولية وسلامة السفن التجارية.

وزارة الدفاع:

الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها

وزارة الخارجية:

استهداف الملاحة التجارية واستخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد من أعمال القرصنة

«مجلس التعاون» يقف صفاً واحداً مع الإمارات ويدعو مجلس الأمن إلى محاسبة إيران بسبب اعتداءاتها