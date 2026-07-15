منصور وسيف وعبدالله بن زايد يعزون أمير قطر

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وام منصور بن زايد لدى وصوله إلى الدوحة

وأعرب سموهم - خلال تقديم التعازي في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة - عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى صاحب السمو أمير قطر وعموم آل ثاني الكرام والشعب القطري الشقيق، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والوفد المرافق قد وصل الدوحة في وقت سابق أمس، حيث كان في استقباله في المطار.. الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من المسؤولين.

رافق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال تقديم واجب العزاء، معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من كبار المسؤولين.

| وام تميم بن حمد متقبلاً تعازي سيف بن زايد ونهيان بن مبارك

كما رافق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان كلٌّ من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة.