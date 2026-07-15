حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل التركي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، أنور شيلان القنصل العام لجمهورية تركيا لدى الدولة، والذي قدِم للسلام على سموه.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل التركي، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون مع تركيا في شتى المجالات، وتبادلا الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.من جانبه، عبّر أنور شيلان عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات بين دولة الإمارات وبلاده، والنهضة الحضارية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة على مختلف الصعد.