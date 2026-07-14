صقر غباش يهنئ عبدالحميد العواك لانتخابه رئيساً لمجلس الشعب السوري

بعث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تهنئة إلى الدكتور عبدالحميد العواك، بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.تطلعاتوأعرب معاليه، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، عن خالص التهاني والتبريكات، متمنياً للدكتور عبدالحميد العواك التوفيق والسداد في أداء مهامه ومسؤولياته الوطنية، وتحقيق الإنجازات التي تلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

علاقات

وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على إرساء وتطوير علاقات التعاون البرلماني مع مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية، وبين الشعبين الشقيقين.