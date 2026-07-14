رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفياً علاقات التعاون

سموه يستعرض وميتسوتاكيس عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما قدم سموه تعازيه إلى عموم آل ثاني الكرام، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبه، عبّر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة.

من جهة أخرى، تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف هذه الشراكة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين وأمن الملاحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.