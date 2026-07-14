ولي عهد عجمان يقدم واجب العزاء إلى أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم في الدوحة، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو أمير دولة قطر، وإلى أسرة آل ثاني الكرام، وحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

ونقل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعازي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومواساته في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما قدم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، واجب العزاء إلى صاحب السمو أمير دولة قطر.