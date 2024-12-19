سفارتنا في بلغراد تنظم ندوة حول الاستدامة والطاقة

نظمت سفارة دولة الإمارات في جمهورية صربيا ندوة بعنوان «الاستدامة والطاقة المتجددة والمدن الذكية»، بالتعاون مع دار الشباب في بلغراد، والمركز الثقافي العربي في صربيا.

وسلطت الندوة الضوء على المبادرات الطموحة، التي تجسد رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل مستدام وأكثر إشراقاً، مستعرضة أبرز الإنجازات والمشاريع، التي تعزز مكانتها العالمية في هذا المجال.

وألقى أحمد حاتم المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، خلال الندوة، كلمة أكد فيها التزام دولة الإمارات بالمضي قدماً في تحقيق أهداف الاستدامة، وفق أرقى المعايير الدولية، كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتعزيز الابتكار والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

كما قدمت السفارة عرضاً حول مشاريع دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة في صربيا، وأبرز التجارب الرائدة للمدن الذكية في دولة الإمارات، والتي تعد نموذجاً عالمياً يحتذى به في تحقيق التوازن بين التنمية والتكنولوجيا والاستدامة.

كما شاركت ناتاشا ستانوييفيتش، مستشارة في معهد السياسة والاقتصاد الدولي بصربيا، في الندوة، من خلال تقديم عرض تناول الابتكار في المجال الاقتصادي والتنمية المستدامة في دولة الإمارات.