صقر غباش يهنئ رئيس مجلس الشورى في قطر

هنأ معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي دولة قطر الشقيقة قيادة وشعباً بذكرى اليوم الوطني، متمنياً للشعب القطري كل تقدم ورفاهية وازدهار.

وقال معالي صقر غباش في برقية تهنئة بعثها إلى معالي حسن عبدالله الغانم رئيس مجلـس الشورى بدولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني: إن علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة، هي امتداد أصيل للعلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي بلدينا، وهي تمثل في الوقت نفسه أحد روافد الارتقاء بمصالح بلدينا الوطنية، وكذلك تعزيز مبادئ وأسس العمل الخليجي المشترك في جميع المؤسسات والمحافل الدولية.

وقال معاليه: نيابة عن جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أبعث لمعاليكم ولأعضاء مجلسكم الموقر بخالص تحياتنا الأخوية، مقرونة بأصدق عبارات التهنئة والمباركة لدولة قطر الشقيقة، قيادة وشعباً، بمناسبة يومها الوطني.