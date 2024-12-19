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شرطة أبوظبي تحتفي باليوم الوطني القطري

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البيان

أبوظبي

شاركت شرطة أبوظبي في احتفالات سفارة دولة قطر الشقيقة لدى الدولة بمناسبة يوم بلادها الوطني، مؤكدة الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وشارك السفير الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر الشقيقة، في المسيرة الاحتفالية التي تقدمتها فرسان شرطة أبوظبي «الخيالة» ودورية الدراجات الهوائية بإدارة الدوريات الخاصة والدوريات الشرطية ودورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية.
وقدمت فرقة موسيقى الشرطة بإدارة المراسم والعلاقات العامة أمام الضيوف مقطوعات موسيقية معبرة ابتهاجاً وفرحة بهذه المناسبة الوطنية.