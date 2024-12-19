«إقامة دبي» تضيء البوابات الذكية باللون العنابي

تحت شعار «الإمارات - قطر، كل عام وأنتم بخير»، احتفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي باليوم الوطني لدولة قطر، تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشهدت مطارات دبي بهذه المناسبة أجواء احتفالية مميزة، حيث استقبل مأمورو الجوازات المسافرين القطريين بحفاوة وابتسامة ترحيبية، مع وضع ختم خاص يحمل شعار «الإمارات - قطر، كل عام وأنتم بخير» على جوازات سفرهم، تعبيراً عن مشاعر الأخوة.

كما تزيّنت منصات جوازات دول مجلس التعاون الخليجي بالعلم القطري، فيما أضيئت البوابات الذكية باللون العنابي الذي يعكس رمزية العلم القطري.

وفي إطار حرص الإدارة على تقديم تجربة استثنائية للزوار، تم توزيع شرائح اتصال مجانية ضمن مبادرة «تواصل بسعادة»، لتمكين المسافرين إلى دبي من الاستمتاع بخدمات اتصال متميزة لتقديم أفضل التسهيلات والخدمات لضيوفها من مختلف دول العالم، وتم توزيع الهدايا على الأشقاء القطريين.

وقال اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية إن «مشاركتنا في هذه المناسبة الوطنية تأكيد لمعاني الأخوة والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين، حيث إن مأموري جوازات دبي بذلوا جهوداً متميزة في استقبال الأشقاء القطريين بأسلوب خاص واهتمام كبير، ما يعزز القيم الراسخة التي تجمعنا تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

ويعكس هذا الاحتفاء التلاحم الخليجي الذي يجمع الإمارات وقطر، ويظهر العلاقات الاجتماعية والثقافية التي انعكست إيجاباً على تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنسانية. كما تؤكد هذه المبادرات حرص «إقامة دبي» على إبراز مكانة دبي والإمارات كجسر للتواصل والأخوة.