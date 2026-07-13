«الشارقة الخيرية» تنفذ 11 ألف مشروع إنساني وتنموي خارج الدولة بـ 139.8 مليون درهم

نفذت جمعية الشارقة الخيرية 11.051 مشروعاً وحملة إنسانية وتنموية خارج الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، بتكلفة إجمالية بلغت 139.8 مليون درهم، شملت مشاريع إنشائية وتعليمية وصحية وإغاثية وموسمية في عدد من الدول المستفيدة.

وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن النتائج تعكس توسع نطاق العمل الإنساني وتوجيه تبرعات المحسنين نحو مشاريع ذات أثر مستدام، إلى جانب الاستجابة للاحتياجات الإغاثية العاجلة.

وأوضح أن المشاريع شملت تنفيذ 1,278 مسجداً بتكلفة تجاوزت 62.4 مليون درهم، و7,866 مشروعاً لحفر الآبار بقيمة 30.2 مليون درهم، إضافة إلى إنشاء 13 مدرسة و107 فصول دراسية وقرية سكنية متكاملة.

وفي الجانب الإغاثي والموسمي، نفذت الجمعية 443 ألف وجبة إفطار صائم بقيمة 4.4 ملايين درهم، و22,358 مشروع أضاحٍ بقيمة 7.5 ملايين درهم، إلى جانب توزيع السلال الغذائية والتمور.

كما نفذت الجمعية 4 عيادات طبية، و4,309 عمليات لعلاج أمراض العيون، إضافة إلى مشاريع صحية أخرى، فيما شملت المشاريع التنموية 804 مشاريع إنتاجية، و45 محلاً وقفياً خيرياً، و64 منزلاً للأسر المحتاجة، و17 مجمعاً ومركزاً خدمياً.

وأكد بن بيات أن الجمعية تركز على الجمع بين المساعدات العاجلة والمشاريع التنموية طويلة الأمد، بما يسهم في توفير حلول مستدامة وتحسين ظروف المستفيدين، مع متابعة تنفيذ المشاريع لضمان تحقيق أهدافها.