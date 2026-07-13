صقر غباش يعزي رئيس مجلس الشورى القطري

بعث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تعزية إلى حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة، أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة المغفور له الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، طيب الله ثراه.

وأكد معاليه، في البرقية، أن المجلس الوطني الاتحادي، ممثلاً شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، يشارك دولة قطر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، أحزانها في هذا المصاب، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب القطري الشقيق والأمتين العربية والإسلامية جميل الصبر والسلوان.

وأشاد معالي صقر غباش بما تركه الفقيد الراحل من بصمات بارزة في مسيرة نهضة دولة قطر وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن إرثه الوطني وسيرته العطرة سيبقيان حاضرين في وجدان الأجيال.