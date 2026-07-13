هزاع بن زايد: رحم الله الشيخ حمد بن خليفة وأسكنه فسيح جناته

أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى الشعب القطري الشقيق، في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «خالص التعازي إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وإلى شعب قطر الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».