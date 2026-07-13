لطيفة بنت محمد تعرب عن صادق مواساتها لدولة قطر الشقيقة

أعربت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلة سموها المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان.

وقالت سموها عبر حسابها على منصة «إكس»: «خالص التعازي وصادق المواساة لدولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان».