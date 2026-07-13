حمدان بن زايد يعزي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى الشعب القطري الشقيق، في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:

«خالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولشعب دولة قطر الشقيقة، في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه والشعب القطري الشقيق جميل الصبر والسلوان».