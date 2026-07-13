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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ساوتومي وبرينسيب بذكرى الاستقلال

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وام

أبوظبي

  بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى كارلوس فيلا نوفا، رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس كارلوس فيلا نوفا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أمريكو دي أوليفيرا دوس راموس، رئيس وزراء جمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية.  