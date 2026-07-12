أحمد بن سعيد يعزي آل ثاني في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، عن خالص التعازي إلى آل ثاني الكرام، وإلى أهلنا في دولة قطر الشقيقة، في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ودون سموه عبر حسابه على منصة "إكس": «أتقدم بخالص التعازي إلى آل ثاني الكرام، وإلى أهلنا في دولة قطر الشقيقة، في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان.».